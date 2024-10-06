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الأمم المتحدة تحذّر من "تحديات" كبيرة تواجه أطفال غزة

أطفال نازحون في غزة
6 أكتوبر 2024 21:29

حذرت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الأحد، من أن الأطفال في قطاع غزة سيواجهون "تحديات تتخطى الجيل الحالي" بسبب التصعيد.
وقالت راسل، في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس نيوز" التلفزيونية الأميركية "إذا نظرت إلى غزة من خلال عيون طفل، فسترى أنها عبارة عن جحيم"، في إشارة إلى النازحين والنقص المستمر في الغذاء والمياه النظيفة.
وتحدثت راسل عن الأطفال قائلة "إنهم مصدومون للغاية بسبب ما يحدث... حتى لو تمكنا من إدخال مزيد من الإمدادات إلى هناك، فإن الصدمة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال ستشكل تحديات لهم طيلة حياتهم وتتخطى حتى الجيل الحالي".
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف، التابعة للأمم المتحدة، إن توصيل المساعدات الإنسانية في غزة يواجه "خطرا كبيرا"، لكنها أشادت "بقصة نجاح" الأمم المتحدة في تطعيم الآلاف ضد مرض شلل الأطفال في القطاع.
وبخصوص التصعيد في لبنان، قالت راسل "هذا يجعل من الصعب علينا" الوصول إلى ما يقرب من مليون نازح هناك.
وأضافت "أشعر بالثقة في هذه المرحلة بأننا قادرون على تلبية الاحتياجات لكن الأمر يتطلب قدرا هائلا من الجهد من جانبنا للقيام بذلك".

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