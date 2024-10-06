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تونس: بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

فوز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في تونس
6 أكتوبر 2024 22:45

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس، اليوم الأحد، وبدأت عمليات فرز الأصوات.
يختار التونسيون بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، الأوفر حظا في الفوز بفترة رئاسية ثانية.
وبدأ الناخبون المسجلون، البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم عند الثامنة صباحا (7,00 ت غ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، واستمرت عمليات التصويت حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.
وصرّح  فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات، في مؤتمر صحافي، أنه "لم يسجل أي حادث قد يكون مؤثرا".
ولاحظ محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة أن نسبة الإقبال "أعلى بالفعل" مما كانت عليه في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية مطلع العام 2023.

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المصدر: آ ف ب
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الانتخابات الرئاسية
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