الإثنين 7 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان يرجئ بدء العام الدراسي الجديد إلى الرابع من نوفمبر

رجل يسير بين أنقاض المباني في ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
7 أكتوبر 2024 01:15

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. جهود استثنائية سياسياً وإنسانياً لدعم الأشقاء الفلسطينيين
ميقاتي لــ«الاتحاد»: لبنان ليس ساحة معركة للقوى الدولية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي، أمس، بدء العام الدراسي الجديد في الرابع من نوفمبر المقبل. 
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الحلبي قوله، في مؤتمر صحفي حول إنقاذ العام الدراسي والجامعي: «إن التطورات الميدانية للعدوان الإسرائيلي على مناطق واسعة من لبنان، والمخاطر الناتجة عن التدمير الذي يصيب هذه المناطق، أصاب الوطن كله في الصميم، ورتب نزوحاً كثيفاً طاول عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية التي لجأت إلى مراكز الإيواء، أو إلى بيوت الأقارب والأصدقاء، أو المنشآت العامة». وأضاف: «لم تكن المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الخاصة بمنأى عن هذا الكابوس، فقد تحولت مئات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية وأجزاء واسعة من أبنية الجامعة اللبنانية، وعدد من المدارس الخاصة، إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها للنازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان». 
وحدد الوزير بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية والمهنيات الرسمية بتاريخ يوم الاثنين في الرابع من الشهر المقبل بعد استكمال الاستعدادات، مشيراً إلى أن المباشرة بالتدريس حضورياً أو من بُعد أو مدمجاً، تنفيذاً للخطة التي أعدتها الوزارة، على أن يتم التسجيل إلكترونياً في حال عدم التأمين حضورياً.

لبنان
إسرائيل
العام الدراسي الجديد
بيروت
المدارس
التعليم
جنوب لبنان
آخر الأخبار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 18:35
ودعه عبد الله الثاني.. رئيس الدولة يغادر الأردن في ختام زيارة عمل
علوم الدار
ودعه عبد الله الثاني.. رئيس الدولة يغادر الأردن في ختام زيارة عمل
اليوم 20:37
محمد بن راشد: زراعة الإمارات هي وصية زايد واستدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة
علوم الدار
محمد بن راشد: زراعة الإمارات هي وصية زايد واستدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة
اليوم 16:10
ولي عهد أبوظبي يصل إلى أوسلو في زيارة رسمية لمملكة النرويج
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يصل إلى أوسلو في زيارة رسمية لمملكة النرويج
اليوم 20:51
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©