لبنان يرجئ بدء العام الدراسي الجديد إلى الرابع من نوفمبر

بيروت (الاتحاد)

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي، أمس، بدء العام الدراسي الجديد في الرابع من نوفمبر المقبل.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الحلبي قوله، في مؤتمر صحفي حول إنقاذ العام الدراسي والجامعي: «إن التطورات الميدانية للعدوان الإسرائيلي على مناطق واسعة من لبنان، والمخاطر الناتجة عن التدمير الذي يصيب هذه المناطق، أصاب الوطن كله في الصميم، ورتب نزوحاً كثيفاً طاول عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية التي لجأت إلى مراكز الإيواء، أو إلى بيوت الأقارب والأصدقاء، أو المنشآت العامة». وأضاف: «لم تكن المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الخاصة بمنأى عن هذا الكابوس، فقد تحولت مئات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية وأجزاء واسعة من أبنية الجامعة اللبنانية، وعدد من المدارس الخاصة، إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها للنازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان».

وحدد الوزير بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية والمهنيات الرسمية بتاريخ يوم الاثنين في الرابع من الشهر المقبل بعد استكمال الاستعدادات، مشيراً إلى أن المباشرة بالتدريس حضورياً أو من بُعد أو مدمجاً، تنفيذاً للخطة التي أعدتها الوزارة، على أن يتم التسجيل إلكترونياً في حال عدم التأمين حضورياً.