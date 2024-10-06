الأمم المتحدة: ندعم النازحين بالمال والغذاء والمواد الطبية

بيروت (الاتحاد)

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، أمس، إن العديد من الضربات الإسرائيلية على لبنان انتهكت القانون الإنساني الدولي.

تصريحات المسؤول الأممي، تأتي بالتزامن مع أعنف غارات شنتها على إسرائيل على العاصمة اللبنانية بيروت، منذ تصعيد المواجهات العسكرية على الحدود بين إسرائيل ولبنان، منذ الأسبوع الماضي.

وقال جراندي إن المفوضية تدعم النازحين اللبنانيين بمواد طبية وسلع غذائية، وستساهم بالمساعدات النقدية لحوالي 200 ألف شخص.

وأضاف في تصريح أورده بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن زيارته لبيروت تأتي للتعبير عن التضامن مع لبنان في هذه الظروف العصيبة، ولدعم الجهود الإنسانية لمساندة النازحين اللبنانيين. وأوضح أن مفوضية اللاجئين وسَّعت شبكتها من المستشفيات في الجنوب والبقاع، ما يعزز الوصول إلى علاجات صحية حرجة عبر 42 مستشفى.