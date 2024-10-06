عاصفة مميتة تهدد فلوريدا بعد الإعصار "هيلين"

تهدد العاصفة الاستوائية "ميلتون" بالتحول إلى إعصار كبير يستهدف ساحل الخليج في ولاية فلوريدا بما في ذلك مدينة تامبا، من الممكن أن يتسبب في أضرار بمليارات الدولارات، ويزيد من الصعوبات التي تواجه الولاية والمنطقة التي لا تزال تعاني من آثار الإعصار "هيلين" الذي وقع منذ أقل من أسبوعين.

ونقلت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير القول إن سرعة الرياح القصوى في العاصفة "ميلتون" وصلت إلى 65 ميلا (105 كيلومترات) في الساعة، اليوم الأحد، على بعد حوالي 835 ميلا إلى الغرب والجنوب الغربي من تامبا، مع توقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار من الفئة الثالثة أثناء عبورها خليج المكسيك الدافئ.

بهذا التوقع، فإن العاصفة في طريقها لأن تتحول إلى رياح تبلغ سرعتها 125 ميلا في الساعة قادرة على خلع أسطح المباني واقتلاع الأشجار عند وصولها إلى اليابسة يوم الأربعاء.

وأعلن رون دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا، حالة الطوارئ في 35 مقاطعة. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أُطلع على التأثير المحتمل للعاصفة.