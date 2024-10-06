استطلاع: الرئيس التونسي قيس سعيّد يفوز بولاية ثانية

حاز الرئيس التونسي قيس سعيّد أكثر من 89% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد، بحسب استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثه التلفزيون الحكومي.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" الخاصة، تقدم سعيّد، البالغ 66 عاما، بفارق كبير على العياشي زمال الذي حصل على 6,9% من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي نال 3,9% من الأصوات.

وستعلن هيئة الانتخابات النتائج الرسمية مساء غد الاثنين.

وقالت الهيئة إن نسبة الإقبال في الاقتراع الرئاسي بلغت 27.7 بالمئة بعد إغلاق جميع مراكز التصويت.

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات الرئاسية وبدأت عمليات فرز الأصوات.

وبدأ الناخبون المسجلون، البالغ عددهم 9,7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم عند الثامنة صباحا (7,00 ت غ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، واستمرت عمليات التصويت حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.

وصرّح فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات، في مؤتمر صحافي، أنه "لم يسجل أي حادث قد يكون مؤثرا".