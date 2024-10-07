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ترامب وهاريس يتبادلان الانتقادات.. والسباق نحو البيت الأبيض يدخل مرحلته الأخيرة

صورة مجمعة لترامب وهاريس
7 أكتوبر 2024 07:49

قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، تبادل دونالد ترامب وكامالا هاريس، الانتقادات، فيما دخل السباق نحو البيت الأبيض مرحلته الأخيرة.

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وخلال حلولها ضيفة على البودكاست الشهير "Call Her Daddy"، كررت نائبة الرئيس الديموقراطية تنديدها بالعنف ضد المرأة.
ويمثل هذا البودكاست المرحلة الأولى من ماراثون إعلامي سيشهد ظهور هاريس على مدار الأسبوع في مختلف البرامج التلفزيونية والإذاعية في أوقات الذروة، بخاصة البرامج المسائية مثل "ذا هوارد ستيرن شو" و"ذا ليت شو مع ستيفن كولبير".
من جهته توجه ترامب للمرة الرابعة إلى ويسكونسن (شمال)، إحدى الولايات الرئيسة، لعقد تجمع في مدينة جونو الصغيرة، وتطرق إلى مواضيع حملته المعتادة، من السيطرة على الهجرة إلى الحد من التضخم، منتقداً منافسته مجدداً.
وقال ترامب أمام مئات الأشخاص، بأن باب التصويت المبكر مفتوح في ويسكونسن، قائلا "أطلب منكم شيئا واحدا فقط، اخرجوا وصوّتوا". 
خسر ترامب ولاية ويسكونسن عام 2020 أمام جو بايدن. والأحد توجه إلى هناك للمرة الرابعة خلال ثمانية أيام، غداة زيارته بتلر (بنسلفانيا). وتظهر استطلاعات الرأي أن المرشحين متقاربان.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الانتخابات الرئاسية الأميركية
دونالد ترامب
كامالا هاريس
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صورة مجمعة لترامب وهاريس
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ترامب وهاريس يتبادلان الانتقادات.. والسباق نحو البيت الأبيض يدخل مرحلته الأخيرة
اليوم 07:49
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