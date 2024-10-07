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باكستان: قتلى ومصابون في انفجار بالقرب من مطار كراتشي

مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار وقع بالقرب من مطار كراتشي
7 أكتوبر 2024 07:59

قتل ما لا يقل عن ثلاثة وأصيب 17 آخرون في انفجار ضخم بالقرب من مطار جناح الدولي في كراتشي، شرقي باكستان، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.
وذكرت مصادر لشبكة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية بأنه سمع دوي الانفجار في مناطق مختلفة من المدينة مع عرض لقطات تلفزيونية تظهر سحبا ضخمة من الدخان ونيرانا مشتعلة من موقع الحادث.
وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى  لتلقي العلاج الطارئ. ويشتبه وزير الداخلية في الإقليم زيا الحسن النجار بأن الإنفجار ناتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.
 ووصلت وكالات إنفاذ القانون ورجال الإطفاء إلى المكان. وتحدث النجار إلى شبكة جيو نيوز، قائلا إن التحقيق في الانفجار قد بدأ، مضيفا أنه يجري جمع تسجيلات كاميرات المراقبة. وقال: "التقارير تشير إلى أنه كان انفجار عبوة متفجرة بدائية الصنع".

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المصدر: وكالات
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