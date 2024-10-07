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مقتل 7 إرهابيين خلال عملية أمنية في باكستان

عناصر من قوات الأمن في باكستان
8 أكتوبر 2024 01:08

إسلام آباد (الاتحاد)

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لقي سبعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم، خلال عملية نفذتها قوات الأمن أمس في مدينة ميانوالي بإقليم البنجاب شرقي باكستان.
وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بيان، أن العملية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية، حيث داهمت فرقة من قوات الأمن موقعاً للإرهابيين، وتمكنت من القضاء على سبعة منهم خلال تبادل لإطلاق النار، فيما نجح ثمانية آخرون بالفرار من الموقع.
وأضافت أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن الإرهابيين الذين تمكنوا من الفرار.
إلى ذلك، قتل ما لا يقل عن 3 أجانب وأصيب 17 آخرون في انفجار ضخم بالقرب من مطار جناح الدولي في كراتشي، شرقي باكستان، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.
وذكرت مصادر لشبكة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية بأنه سمع دوي الانفجار بمناطق مختلفة من المدينة مع عرض لقطات تلفزيونية تظهر سحباً ضخمة من الدخان في موقع الحادث.

باكستان
مكافحة الإرهاب
إقليم البنجاب
الشرطة الباكستانية
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