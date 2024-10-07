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«العالمية للأرصاد»: 2023 الأكثر جفافاً لأنهار العالم منذ 3 عقود

شح كميات المياه يعرض المجتمعات الزراعية والنظم الأيكولوجية للخطر (أرشيفية)
8 أكتوبر 2024 01:08

جنيف (وام) 

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كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2023 كان العام الأكثر جفافاً للأنهار العالمية منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأكدت المنظمة في تقرير «حالة الموارد المائية العالمية» الذي أصدرته أمس في جنيف أن هناك عجزاً متزايداً في موارد المياه العالمية، وتغييرات حرجة في توفرها في عصر الطلب المتزايد، وأشارت إلى أن السنوات الخمس الماضية، سجلت ظروفاً أقل من المعدل الطبيعي على نطاق واسع لتدفقات الأنهار بما يقلل من كمية المياه المتاحة للمجتمعات والزراعة والنظم الأيكولوجية، ما يزيد من الضغط على إمدادات المياه العالمية.
وأوضح التقرير أن الأنهار الجليدية عانت من أكبر خسارة في الكتلة تم تسجيلها على الإطلاق في العقود الخمسة الماضية، وأن عام 2023 هو العام الثاني على التوالي، الذي أبلغت فيه جميع المناطق في العالم التي بها أنهار جليدية عن فقدان الجليد.
من جانبها حذرت سيليست ساولو الأمينة العامة للمنظمة من أن ذوبان الجليد والأنهار الجليدية، يهدد الأمن المائي على المدى الطويل لملايين البشر، مشيرة إلى أن العالم لايتخذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة ذلك.
ونوهت إلى أن الوضع أصبح أكثر تقلباً، ولا يمكن التنبؤ به، وأن العالم يواجه مشاكل متزايدة تتعلق إما بكثرة المياه أو قلة المياه.

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المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
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