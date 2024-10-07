واشنطن تدعو للشفافية والمساءلة في إدارة موارد ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

اعتبر القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيريمي برنت، أمس، أن الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات أمران أساسيان لاستقرار ليبيا وازدهارها.

جاء ذلك خلال لقاء مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا.

وفي إطار ما وصفه بتواصله المستمر مع القادة العسكريين الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، أشار برنت لضرورة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، وتعزيز قدرات القوات الأمنية المحترفة في جميع أنحاء ليبيا، ووجود جيش موحد لحماية السيادة الليبية.

في غضون ذلك، استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، ظهر أمس، عضو مجلس النواب عبدالناصر الأمين النعاس رئيس لجنة متابعة الأموال المنهوبة والمخفية، المشكلة بقرار مجلس النواب رقم «82» ومسعود باني عضو اللجنة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي ببنغازي بحث سبل التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الأموال الليبية المنهوبة والمخفية في الخارج، والتنسيق في سبل استرجاعها بما يعود بالفائدة على الشعب الليبي وتطوير أوجه التنمية المختلفة.