أوكرانيا تعلن إصابة سفينة حربية روسية

قالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن عملية تخريب أوكرانية ألحقت أضرارا بسفينة روسية لإزالة الألغام في منطقة كاليننغراد الروسية وأخرجتها عن الخدمة.

وأضافت الوكالة أن هذا هو الهجوم الثاني الذي تنفذه على سفينة حربية روسية في بحر البلطيق هذا العام.

ولم تذكر كيف تمت العملية، لكنها قالت إن الماء دخل إلى محرك كاسحة الألغام (ألكسندر أوبوخوف) من خلال "ثقب‭ ‬غامض" في أنبوب غاز.

وكتبت الوكالة، على تطبيق تلغرام "تم إلحاق أضرار جسيمة بالسفينة التي كانت متمركزة في مدينة بالتييسك وكان من المفترض أن تؤدي مهمة قتالية".

ولم يصدر بعد تعليق من روسيا. وتقع منطقة كاليننغراد على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الشمال الغربي من أوكرانيا.

وقال البيان إن السفينة تخضع لإصلاحات كبرى بعد الحادث.