نيجيريا: 359 حالة وفاة بالكوليرا

لاجوس (وكالات)

أظهرت بيانات صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، أمس، أن أكثر من 350 شخصاً توفوا بالكوليرا في نيجيريا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 239 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المركز: إن عدد الوفيات بلغ 359 شخصاً بين يناير وسبتمبر مقارنة مع 106 في الفترة ذاتها من عام 2023.

وارتفع أيضاً عدد المشتبه في إصابتهم بالكوليرا إلى 10837 من 3387 في العام الماضي، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.

وذكر المركز أن العدد الأكبر من الحالات جرى تسجيله في لاجوس؛ العاصمة التجارية للبلاد.

وقالت السلطات في بورنو بشمال شرق نيجيريا يوم الجمعة الماضي: إن الكوليرا تفشت في الولاية التي تواجه أيضاً فيضانات تسببت في نزوح ما يقرب من مليونين من السكان.