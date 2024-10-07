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إسبانيا: حل الدولتين الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس
8 أكتوبر 2024 01:08

مدريد (وكالات)

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جدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس، التأكيد على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 
وقال ألباريس في لقاء مع التلفزيون الإسباني الرسمي: إن «بلاده تدين المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وقصف البنى التحتية المدنية والقتل العشوائي للمدنيين». 
وطالب مجدداً بالإيقاف الفوري لإطلاق النار وتحرير الرهائن والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية وإنهاء العنف.
وشدد ألباريس على أن «إسبانيا لن تستسلم وستواصل العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط والمضي قدماً في تطبيق حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام».

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