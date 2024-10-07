البابا فرنسيس ينتقد «العجز المخزي» للعالم عن وقف حرب غزة

روما (وكالات)

انتقد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أمس، ما وصفه بـ«العجز المخزي» للمجتمع الدولي عن إنهاء حرب غزة.

وقال البابا في رسالة مفتوحة إلى المسيحيين الكاثوليك في المنطقة «اشتعل فتيل الكراهية قبل عام، ولم ينفجر، لكنه فجر دوامة من العنف».

وأضاف: «يبدو أن قلة من الناس يهتمون بما هو مطلوب بشدة وما هو مرغوب بشدة، وهما الحوار والسلام، العنف لا يجلب السلام أبداً، يثبت التاريخ هذا، ومع ذلك لم تعلمنا سنوات وسنوات من الصراع شيئاً على ما يبدو»، بحسب رويترز.

وجعل البابا أمس الاثنين أيضاً يوماً يصوم ويصلي فيه الكاثوليك في جميع أنحاء العالم من أجل السلام.