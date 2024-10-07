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غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
8 أكتوبر 2024 01:09

بيروت (الاتحاد)

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 120 هدفاً لـ«حزب الله» في جنوب لبنان خلال ساعة واحدة في إطار غارات جوية مكثفة شنها أمس.
وقال الجيش في بيان: «نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي طلعة جوية هجومية واسعة النطاق وضرب أكثر من 120 هدفاً في جنوب لبنان خلال ساعة»، مضيفاً أن «الأهداف كانت تابعة لوحدات مختلفة من حزب الله والمنظومات الصاروخية».
بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بأن نحو 40 صاروخاً، أطلقت مساء أمس، من لبنان تجاه نهاريا وعكا وحيفا ومحطيها، ما يرفع عدد الصواريخ التي أطلقت منذ صباح أمس تجاه شمال إسرائيل إلى نحو 175.
وأضافت وسائل الإعلام بأن شظايا صاروخ اعتراضي سقطت في منطقة مفتوحة قرب مصنع لإنتاج الصلب في عكا دون وقوع إصابات.
وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في حيفا وعكا ومنطقة كريوت، وكذلك في نهاريا بالجليل الغربي.
وأنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان 25 قرية في جنوب لبنان، إخلاء منازلهم حتى إشعار آخر، ما يرفع عدد القرى التي أنذرها خلال أيام إلى أكثر من 100.
وفي السياق، قالت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على البلاد بلغت 2083 قتيلاً و9869 مصاباً، منذ أكتوبر 2023.
وذكر بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أن «الغارات الإسرائيلية الأحد على بلدات وقرى محافظات جبل لبنان والجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، أدت في حصيلة إجمالية إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة 111 بجروح».
وفي بيان آخر، قال المركز إن «غارات الأحد على محافظة جبل لبنان أدت إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 46 بجروح».

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