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«الأونروا»: عام من الحرب الوحشية حوّل غزة إلى بحر من الأنقاض

دمار واسع في غزة (أ ف ب)
8 أكتوبر 2024 01:08

غزة (الاتحاد)

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قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس: «عام من الحرب الوحشية يحيل قطاع غزة إلى مقبرة لعشرات آلاف الفلسطينيين، بينهم عدد كبير جداً من الأطفال».
وأضاف لازاريني، في بيان: «مرَّ عام تتعرض فيه العائلات في غزة يومياً لمعاناة لا توصف، حيث أصبح النزوح القسري والمرض والجوع والموت هي القاعدة اليومية لمليوني شخص محاصرين في جيب مدمر».
وتابع: «عام من الحرب الوحشية يحيل قطاع غزة إلى بحر من الأنقاض لا يمكن التعرف عليه، ومقبرة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم عدد كبير جداً من الأطفال».
وأكد أن تدمير البنية التحتية الأساسية وصل إلى مستويات كارثية، مشدداً على أنه «في غزة، لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الحرب».
وبالنسبة لأطفال غزة، قال لازاريني إنهم «أول وأكثر من عانى، فإلى جانب القتل والإصابة، فإن كل طفل في غزة يعاني من صدمة نفسية، وكثير منهم يعاني من ندوب غير مرئية مدى الحياة، فيما فقد أكثر من 650 ألف طفل عاماً جديداً من التعلم».

الأونروا
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
فلسطين
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أهالي غزة
سكان غزة
فيليب لازاريني
أطفال غزة
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