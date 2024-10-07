إعلان فوز الرئيس التونسي بفترة ثانية

قالت هيئة الانتخابات التونسية، الاثنين، إن النتائج الأولية أظهرت فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.

وأضافت اللجنة أن سعيّد حصل على ما نسبته 90.69 بالمئة من الأصوات.

إثر الإعلان عن فوز سعيّد بولاية جديدة من خمس سنوات، خرج المئات من أنصار الرئيس للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس وهتفوا "الشعب يريد قيس سعيّد من جديد".

وانضم سعيّد إلى أنصاره وسط الشارع رافعا علم بلاده، وأكد في تصريحات "اليوم، ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطهّر البلاد من المفسدين والمتآمرين".

الرئيس التونسي قيس سعيّد يحتفل بالفوز مع أنصاره

وتابع "تونس ستبقى حرّة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي".

بلغت نسبة المشاركة 28.8 بالمئة في الانتخابات التي وواجه فيها سعيّد منافسين، هما زهير المغزوي رئيس حزب الشعب، والعياشي زمال.

وحل زمال في المركز الثاني بنسبة 7,35 بالمئة من أصوات الناخبين في حين جاء المغزاوي في المركز الثالث بنسبة 1,97 من الأصوات.