إعصار "ميلتون" يشتد ويتجه نحو فلوريدا الأميركية

اشتدت قوة الإعصار ميلتون وأصبح إعصاراً من الفئة الخامسة اليوم الاثنين ليشكل تهديدا لشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في طريقه إلى ولاية فلوريدا الأميركية التي أمرت بعمليات إجلاء جماعية بينما لا تزال تتعافى من الدمار الذي خلفه الإعصار هيلين.

ومع بلوغ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 285 كيلومتراً في الساعة، تم تصنيف ميلتون على أنه أقوى عاصفة على مقياس شدة الأعاصير المكون من خمس درجات.



وعلى الرغم من التوقعات بتراجع قوة الإعصار عند بلوغه اليابسة في فلوريدا يوم الأربعاء، أمرت المقاطعات على طول الساحل الغربي للولاية بالإخلاء استعداداً للرياح الكارثية المحتملة والأمطار وارتفاع الأمواج من 2.4 إلى 3.7 متر.



وتوقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن يضرب الإعصار على الأرجح المناطق بالقرب من منطقة تامبا باي حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص.



ويتحرك ميلتون حالياً قرب الحافة الشمالية لشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، بما في ذلك مناطق الجذب السياحي وموانئ الشحن. وقال مركز الأعاصير إن الإعصار يمكن أن يرفع مستويات المياه بما يصل إلى 1.8 متر.



ولا تزال جهود الإغاثة جارية في مختلف أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار هيلين الذي قتل أكثر من 200 شخص في ست ولايات، وكان إعصاراً من الفئة الرابعة.





وكان هذا الإعصار هو الأكثر فتكا بالبر الرئيسي للولايات المتحدة منذ إعصار كاترينا الذي قتل ما يقرب من 1400 شخص في عام 2005.