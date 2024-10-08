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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب
8 أكتوبر 2024 08:01

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بضغط من صعود الدولار بينما يترقب المتعاملون في السوق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) وبيانات اقتصادية مهمة لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2639.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2658.70 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أربعة بالمئة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 31.66 دولار للأوقية. وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 بالمئة إلى 976.10 دولار، وربح البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 1028.00 دولار.

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المصدر: وكالات
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