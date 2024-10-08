قمر صناعي صيني يجري اختبارات على نموذج الذكاء الاصطناعي الكبير في المدار

أعلنت شركة "أيه دي أيه سبيس" الصينية لتكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أن قمرها الصناعي الذي أطلقته مؤخراً أكمل بنجاح التحقق التقني من التكنولوجيا الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي الكبير خلال التشغيل في المدار.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن القمر الصناعي أجرى 13 اختباراً لنموذج الذكاء الاصطناعي الكبير في الفترة من 25 سبتمبر الماضي حتى 5 أكتوبر الجاري، شملت مجموعة من أسئلة الاستدلال تحت ظروف تشغيل ودرجات حرارة مختلفة.

وأكدت الاختبارات التقنية قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي الكبير على التكيف مع ظروف الفضاء، وموثوقية منصة الأقمار الصناعية الحاسوبية، والقوة الحاسوبية الفعالة للحمولات عالية الأداء أثناء التشغيل في الفضاء، وفقاً للشركة.





وفي المرحلة التالية، سيقوم القمر الصناعي بتوليد بيانات الاستشعار عن بعد ثلاثية الأبعاد بواسطة الذكاء الاصطناعي أثناء وجوده في المدار.

ويمكن لقدرات التصوير ثلاثي الأبعاد بالذكاء الاصطناعي دعم مجموعة واسعة من تطبيقات التوائم الرقمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصادات المنخفضة الارتفاع والسياحة الثقافية والرياضة.



وتم إطلاق القمر الصناعي باستخدام الصاروخ الحامل "سمارت دراغون -3" من المياه القريبة من مدينة هاييانغ في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين يوم 24 سبتمبر الماضي.