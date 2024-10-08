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واشنطن تنصح رعاياها بعدم السفر إلى رواندا بسبب فيروس "ماربورغ"

واشنطن تنصح رعاياها بعدم السفر إلى رواندا بسبب فيروس "ماربورغ"
8 أكتوبر 2024 09:32

نصحت الولايات المتحدة الاثنين رعاياها بعدم السفر إلى رواندا بسبب وجود فيروس ماربورغ في البلد الأفريقي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّها تنصح مواطني الولايات المتّحدة "إعادة النظر" في أيّ رحلة يعتزمون القيام بها إلى هذا البلد بسبب وجود فيروس ماربورغ فيه.

ورفعت الوزارة إرشادات السفر المتعلقة برواندا من تحذير الفئة الثانية إلى تحذير من الفئة الثالثة على مقياس من 4 فئات تصاعدية. ويعني تحذير الفئة الثالثة "عدم السفر".
ويسبّب فيروس ماربورغ حمّى نزفية مشابهة لتلك الناجمة عن فيروس إيبولا.

ومنذ الإعلان عن أولى الإصابات بماربورغ في 28 سبتمبر الماضي، ارتفع عدد المصابين الذين قضوا من جراء الفيروس إلى 12 شخصاً، معظمهم من العاملين في المجال الطبي.
وتصل نسبة الوفاة بهذا الفيروس إلى 88%.
ويسبّب الفيروس الخطر للغاية حمّى شديدة غالباً ما تكون مصحوبة بنزيف يؤثر على العديد من أعضاء الجسم.
وبحسب وزارة الصحة الرواندية، فقد تم تسجيل نحو 41 حالة إصابة في عموم البلاد.

وفيروس ماربورغ جزء من عائلة الفيروسات الخيطية التي ينتمي إليها أيضاً فيروس إيبولا الذي تسبّب بالعديد من الأوبئة الفتّاكة في أفريقيا.

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المصدر: وكالات
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