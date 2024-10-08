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دوق لوكسمبورج الأكبر هنري يجري تغييرات مهمة

دوق لوكسمبورج الأكبر هنري يجري تغييرات مهمة
8 أكتوبر 2024 10:42

عين دوق لوكسمبورج الأكبر هنري رسمياً ابنه جيوم نائبا له اليوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق لنقل سلطات رئيس الدولة له. وبصفته "النائب الممثل"، سيتولى الدوق الأكبر جيوم 42/ عاما/ ولي عهد لوكسمبورج  "مسؤوليات معينة" بينما سيبقى الدوق الأكبر هنري 69/ عاما/ رئيسا للدولة، حسبما أفاد مجلس الدولة وبلاط الدوقية الكبرى. ولم يتم بعد إصدار قرار بشأن موعد تنازل هنري عن العرش. ومن المقرر أن يؤدي الأمير جيوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد توقيع مرسوم تعيين الدوقية الكبرى في القصر. وعقب انتهاء المراسم ، يمكن للمواطنين تحية الدوق الأكبر وابنه في الساحة الواقعة أمام البرلمان والقصر.
وأصبح  دوق لوكسمبورج الأكبر هنري رئيس ثاني أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي منذ 7 أكتوبر 2000. وأعلن في يونيو الماضي بمناسبة العيد الوطني في لوكسمبورج أنه سيجعل ابنه نائبا له. يشار إلى أن هنري نفسه أصبح "نائبا ممثلا" قبل تنازل والده الأمير جان له عن العرش بعامين ونصف العام.
والدوق الأكبر جيوم الوريث لعرش لوكسمبورج متزوج من الكونتيسة البلجيكية الأميرة ستيفاني.ولوكسمبورج يبلغ عدد سكانها نحو 670 ألف  نسمة. 

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المصدر: وكالات
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