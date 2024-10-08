الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء سكان المناطقة الساحلية في فلوريدا تحسباً لقدوم "ميلتون"

إجلاء سكان المناطقة الساحلية في فلوريدا تحسباً لقدوم "ميلتون"
8 أكتوبر 2024 14:56

 بدأت السلطات الأميركية في ولاية فلوريدا، عمليات الإجلاء لسكان المناطق الساحلية في الولاية تحسبا لقدوم إعصار "ميلتون" القوي.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد الأميركية" على موقعها الإلكتروني، أن الطرق السريعة في فلوريدا مزدحمة بسيارات سكان المناطق الساحلية الفارين قبل قدوم الإعصار الذي من المتوقع أن تكون له آثار مدمرة على المناطق الساحلية.

ومن المتوقع هبوط الإعصار على سواحل فلوريدا يوم غد الأربعاء.

أخبار ذات صلة
بعثة الإمارات في مدريد توجه تنويهاً لمواطني الدولة في إسبانيا
إعصار "ميلتون" يشتد ويتجه نحو فلوريدا الأميركية

وكان الإعصار قد اكتسب قوة كبيرة خلال الساعات الماضية، حيث حذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن الإعصار ستصاحبه رياحا تبلغ سرعتها 180 ميلاً في الساعة.

وأكد المركز أن إعصار "ميلتون" اشتد بسرعة، ليصبح إعصاراً من الفئة الخامسة، ما يثير مخاوف من وقوع أضرار كارثية في الولاية. 

المصدر: وام
فلوريدا
إعصار
آخر الأخبار
خورفكان يدخل «المعسكر الداخلي»
الرياضة
خورفكان يدخل «المعسكر الداخلي»
اليوم 17:30
لوري يتقدم المشاركين في «جولف أبوظبي»
الرياضة
لوري يتقدم المشاركين في «جولف أبوظبي»
اليوم 17:00
مجموعة إينوك توسّع شبكة محطاتها المدمجة في الدولة
اقتصاد
مجموعة إينوك توسّع شبكة محطاتها المدمجة في الدولة
اليوم 16:51
ثاني الزيودي
اقتصاد
الزيودي: تجارة الإمارات تنمو 8 أضعاف المعدل العالمي
اليوم 16:30
أبوظبي(أرشيفية)
علوم الدار
انطلاق أعمال مؤتمر أبحاث الفضاء 2024 في أبوظبي
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©