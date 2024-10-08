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العثور على 5 جثث لمتسلقين في جبال الهيمالايا

العثور على 5 جثث لمتسلقين في جبال الهيمالايا
8 أكتوبر 2024 18:12

أعلن مسؤولون في نيبال اليوم الثلاثاء العثور على جثث خمسة من المتسلقين الروس فوق جبل داولاجيري الأول الذي يبلغ ارتفاعه 8167 متراً في جبال الهيمالايا، وذلك بعد يومين من اختفائهم خلال محاولتهم الوصول إلى قمة الجبل.
 وقال راكيش جورونج من وزارة السياحة النيبالية إن فريق البحث الجوي حدد موقع الجثث عند نقطة ارتفاع نحو 7600 متر من سابع أعلى قمة جبلية في العالم صباح اليوم الثلاثاء.
 وقال جورونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)::«سنعقد اجتماعاً غداً مع منظمي الرحلة لمناقشة ما يتعين علينا فعله بالجثامين». وبشكل منفصل، أكد بيمبا جانجبو شيربا، العضو المنتدب للشركة التي نظمت رحلة التسلق نبأ الوفيات. 
وقال شيربا «في الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (0515 بتوقيت جرينتش:) يوم 6 أكتوبر، أبلغوا معسكر القاعدة عبر الراديو أنهم سيهبطون من ارتفاع 8000 متر، قائلين إن الأوان قد فات للوصول إلى القمة... كان هذا آخر ما سمعناه منهم»، مضيفاً أن المجموعة كانت تتسلق بأسلوب تسلق المنحدرات المعروف باسم التسلق الألبي من دون الاعتماد على دعم من المرشدين. ولم يعرف بعد السبب الفعلي للوفاة، بيد أن شيربا أرجح أن المتسلقين ربما انزلقوا أثناء الهبوط.
 كما أشار مسؤولو وزارة السياحة إلى العواصف الثلجية الشديدة التي شهدتها جبال الهيمالايا في نيبال في الأيام الأخيرة، والتي يمكن أن تكون قد أسهمت في وقوع الحادث.

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المصدر: د ب أ
جبال الهيمالايا
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