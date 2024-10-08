مصر: إقامة دولة فلسطينية تفتح آفاقاً للسلام والتعاون بالمنطقة

القاهرة (الاتحاد)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح ‎السيسي، أمس، الدعوة إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكداً تمسك مصر بحق الشعب الفلسطيني بإقامته دولته المستقلة، ما يتيح فتح آفاق حقيقية وموضوعية للسلام، والتعاون على مستوى المنطقة والإقليم بالكامل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي خلال إجراءات تفتيش حرب «تقييم للجاهزية القتالية» بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية شرق البلاد، وفق ما بثته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال إن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية إلى «تحقيق 3 أهداف لم تتغير منذ 7 أكتوبر من العام الماضي؛ وهي: وقف إطلاق النار وعودة الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتواجد فيه أكثر من مليوني إنسان يعانون منذ حوالي سنة».

وفي كلمته، جدد السيسي تمسك مصر بحق الشعب الفلسطيني بإقامته دولته المستقلة، قائلاً: «من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولة مستقلة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». وأضاف: «أتحدث ليس فقط باسمي وباسم مصر، لكن من الممكن التحدث باسمي واسم كل أشقائنا في المنطقة العربية».

وشدد على أنه تحقق هذا الأمر (قيام دولة فلسطينية) سيفتح آفاقاً حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة والإقليم بالكامل».