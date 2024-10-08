الأربعاء 9 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: إقامة دولة فلسطينية تفتح آفاقاً للسلام والتعاون بالمنطقة

مصر: إقامة دولة فلسطينية تفتح آفاقاً للسلام والتعاون بالمنطقة
9 أكتوبر 2024 01:34

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأغذية العالمي»: 1.2 مليون تأثروا بالأزمة الحالية في لبنان
الأمم المتحدة و«يونيفيل»: التفاوض سبيل استعادة الأمن على جانبي الخط الأزرق

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح ‎السيسي، أمس، الدعوة إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكداً تمسك مصر بحق الشعب الفلسطيني بإقامته دولته المستقلة، ما يتيح فتح آفاق حقيقية وموضوعية للسلام، والتعاون على مستوى المنطقة والإقليم بالكامل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي خلال إجراءات تفتيش حرب «تقييم للجاهزية القتالية» بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية شرق البلاد، وفق ما بثته قناة «القاهرة الإخبارية».
وقال إن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية إلى «تحقيق 3 أهداف لم تتغير منذ 7 أكتوبر من العام الماضي؛ وهي: وقف إطلاق النار وعودة الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتواجد فيه أكثر من مليوني إنسان يعانون منذ حوالي سنة».
وفي كلمته، جدد السيسي تمسك مصر بحق الشعب الفلسطيني بإقامته دولته المستقلة، قائلاً: «من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولة مستقلة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». وأضاف: «أتحدث ليس فقط باسمي وباسم مصر، لكن من الممكن التحدث باسمي واسم كل أشقائنا في المنطقة العربية».
وشدد على أنه تحقق هذا الأمر (قيام دولة فلسطينية) سيفتح آفاقاً حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة والإقليم بالكامل».

الرئيس المصري
مصر
عبد الفتاح السيسي
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
آخر الأخبار
نازح جريح مع طفله داخل خيمتهم في متنزه عين المريسة الساحلي بوسط بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 1.2 مليون تأثروا بالأزمة الحالية في لبنان
9 أكتوبر 2024
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة صور الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة و«يونيفيل»: التفاوض سبيل استعادة الأمن على جانبي الخط الأزرق
9 أكتوبر 2024
هاريس تؤدي التحية عند نزولها من طائرة الرئاسة في مطار لاغوارديا بنيويورك (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يقلص الفارق مع هاريس إلى 3 نقاط مئوية
9 أكتوبر 2024
فلسطينيون يسيرون أمام منزل أصيب بغارة إسرائيلية في مخيم البريج وسط غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بضربة إسرائيلية على مخيم للاجئين وسط غزة
9 أكتوبر 2024
مصر: إقامة دولة فلسطينية تفتح آفاقاً للسلام والتعاون بالمنطقة
الأخبار العالمية
مصر: إقامة دولة فلسطينية تفتح آفاقاً للسلام والتعاون بالمنطقة
9 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©