الأربعاء 9 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

منظمات دولية: العاملون الإنسانيون في غزة يواجهون انعدام الأمن

أحد موظفي «الأونروا» يسير في مدرسة تؤوي مئات النازحين بمدينة رفح الفلسطينية (أرشيفية)
9 أكتوبر 2024 01:34

باريس (وكالات) 

أخبار ذات صلة
«الأغذية العالمي»: 1.2 مليون تأثروا بالأزمة الحالية في لبنان
الأمم المتحدة و«يونيفيل»: التفاوض سبيل استعادة الأمن على جانبي الخط الأزرق

حذرت منظمات غير حكومية دولية من أن العاملين الإنسانيين في قطاع غزة يسعون إلى البقاء على قيد الحياة، في ظل اضطرارهم للتعامل باستمرار مع الحرمان والتكيف مع انعدام الأمن.
وأوضح رئيس منظمة أطباء العالم جان فرانسوا كورتي «أن دوي المسيرات والعطش والضغط الناجم عن الحاجة إلى الطعام» تمثل الحياة اليومية للعاملين في المجال الإنساني الفلسطينيين العالقين مثل المدنيين في القطاع المحاصر. 
وأشار إلى «ظروف الرمق الأخير» داعياً، بالاتفاق مع المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى، إلى وقف فوري لإطلاق النار بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق بما يتناسب مع الاحتياجات.
أكد مسؤول الشرق الأوسط في منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية جان رافاييل بواتو في بيان أنه «لا وجود» لما يسمى بالمناطق الآمنة أو الإنسانية في غزة، موضحاً أن «أكثر من مليوني شخص عاجزون حالياً عن الوصول إلى المستويات الأساسية من النظافة والحماية والغذاء والمياه التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي».

غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
المساعدات الإنسانية
الجوع
الأونروا
آخر الأخبار
نازح جريح مع طفله داخل خيمتهم في متنزه عين المريسة الساحلي بوسط بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 1.2 مليون تأثروا بالأزمة الحالية في لبنان
9 أكتوبر 2024
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة صور الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة و«يونيفيل»: التفاوض سبيل استعادة الأمن على جانبي الخط الأزرق
9 أكتوبر 2024
هاريس تؤدي التحية عند نزولها من طائرة الرئاسة في مطار لاغوارديا بنيويورك (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يقلص الفارق مع هاريس إلى 3 نقاط مئوية
9 أكتوبر 2024
فلسطينيون يسيرون أمام منزل أصيب بغارة إسرائيلية في مخيم البريج وسط غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بضربة إسرائيلية على مخيم للاجئين وسط غزة
9 أكتوبر 2024
مصر: إقامة دولة فلسطينية تفتح آفاقاً للسلام والتعاون بالمنطقة
الأخبار العالمية
مصر: إقامة دولة فلسطينية تفتح آفاقاً للسلام والتعاون بالمنطقة
9 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©