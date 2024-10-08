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«الصحة الفلسطينية» تحذر من توقف خدماتها في شمال غزة

فلسطينيون يمرون بجوار منازل مدمرة في وسط قطاع غزة (أ ف ب)
9 أكتوبر 2024 01:34

غزة (وكالات)

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حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، من توقف خدماتها في محافظتي غزة والشمال. وقالت الوزارة في بيان لها: «نحن نوجه نداءنا الأخير قبل توقف جميع المستشفيات عن تقديم الخدمات في محافظتي غزة والشمال نتيجة عدم توفر الوقود». ودعت الوزارة كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية لسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المرافق الصحية. 
في السياق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، قدمت أكثر من 5.6 مليون استشارة طبية للفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأضاف في تصريحات صحفية، أمس، أن الأمم المتحدة تواصل «حيثما أمكن» تقديم المساعدة الحيوية للفلسطينيين في غزة التي ترتكب فيها إسرائيل إبادة جماعية منذ عام.
وأوضح أن «الأونروا» وصلت أيضاً إلى ما يقرب من 1.9 مليون شخص بجولتين من إمدادات الدقيق منذ أكتوبر 2023.
ولفت دوجاريك إلى أن الموظفين الميدانيين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قلقون للغاية من الوضع الراهن في غزة، مشيراً إلى مواصلة إسرائيل إنذار الفلسطينيين بإخلاء بعض المناطق في غزة، تزامناً مع استمرارها في قصف المنازل والبنية التحتية. وحذر من أن الاكتفاء بإصدار إسرائيل أوامر الإخلاء للمدنيين لن يحافظ على سلامتهم إن لم يكن لديهم مأوى آمن ودواء للبقاء على قيد الحياة.
من جانبها، قالت تلالينج موفوكينج، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، إن ما يجري في غزة من هجمات وجرائم إسرائيلية «إرهاب نفسي وجزء من خطة إبادة جماعية»، مشيرة إلى تدهور الصحة النفسية لسكان القطاع.
وحذرت من أن «مستوى القلق والصدمة لدى سكان غزة وصل لمستويات غير طبيعية».
كما أشارت إلى تدهور إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاج في غزة.
جيل كامل 
المقررة الأممية عبرت عن أسفها أيضاً لوجود جيل كامل من الأطفال في غزة ماتوا أو بالكاد نجوا حتى قبل أن يحصلوا على شهادات ميلادهم. وتابعت: لقد خيبنا آمال الجيل الحالي في غزة، إذا لم نتمكن من إيقاف سقوط القنابل اليوم، فعن أي مستقبل، وعن أي جيل نتحدث؟!

وزارة الصحة الفلسطينية
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