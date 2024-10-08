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قتلى وجرحى بضربة إسرائيلية على مخيم للاجئين وسط غزة

فلسطينيون يسيرون أمام منزل أصيب بغارة إسرائيلية في مخيم البريج وسط غزة (رويترز)
9 أكتوبر 2024 01:35

غزة (وكالات) 

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أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 17 شخصاً على الأقل أمس في ضربة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط القطاع. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان «17 قتيلاً بينهم أطفال تم انتشالهم وعدد من الجرحى من قبل طواقم الدفاع المدني في الوسطى من منزل مكون من ثلاثة طوابق تم قصفه بصاروخ من طائرة حربية في مخيم البريج وسط قطاع غزة». وأفاد بصل في وقت سابق بأن ضربات جوية عدة هزّت مناطق وسط وشمال غزة منذ الساعات الأولى من صباح أمس.
في غضون ذلك، قال سكان إن الدبابات الإسرائيلية توغلت في عمق جباليا بشمال غزة، أمس، فيما أمرت إسرائيل السكان بإخلاء المنطقة بينما كانت تقصف المخيم التاريخي للاجئين الفلسطينيين من الجو. 
وأنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة والتوجه جنوباً عبر «ممر آمن».
وقال متحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة «إكس»: إن الجيش «بصدد العمل بقوة في منطقة جباليا، ويكرر دعوته للسكان بإخلاء المنطقة فوراً والانتقال جنوبا». وتابع: «في الفترة الزمنية القريبة ستعمل قوات الفرقة 162 في تلك المنطقة بقوة جواً وبراً». ودعا الفلسطينيين إلى «الخروج من المنطقة، والتحرك عبر شارع الترنس إلى شارع صلاح الدين فقط والانتقال جنوباً».
والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في جباليا؛ بذريعة «منع مقاتلي حماس من استعادة قوتها في المنطقة»، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع هي الأعنف منذ مايو الماضي.
في غضون ذلك، أفاد مسعفون فلسطينيون بأن هناك أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في جباليا، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول للمناطق التي تتعرض للقصف. ولم يعلن مسؤولون صحيون فلسطينيون على الفور أرقاماً جديدة للقتلى والجرحى، لكنهم قالوا: إن العشرات قُتلوا في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، أوامر إخلاء جديدة لسكان جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا المجاورتين، طالباً منهم التوجه إلى منطقة المواصي المخصصة لأغراض إنسانية في جنوب قطاع غزة. وقال مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية بالقاهرة إنه طُلب من المستشفى الإندونيسي ومستشفيي كمال عدوان والعودة في شمال غزة الإخلاء أيضا خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية. ولا يزال أقل من نصف مستشفيات غزة يعمل بشكل جزئي.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إنه لا توجد أماكن آمنة تماماً في قطاع غزة.

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