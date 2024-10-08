الأربعاء 9 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بالفيديو.. لقطات من الأقمار الاصطناعية لعين الإعصار "ميلتون"

بالفيديو.. لقطات من الأقمار الاصطناعية لعين الإعصار "ميلتون"
9 أكتوبر 2024 00:24


أظهرت لقطات من الأقمار الاصطناعية  عين الإعصار "ميلتون" من الفئة الرابعة والذي بلغت سرعته 155 ميلاً في الساعة قبيل أن يصل سواحل فلوريدا الأميركية.

وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن ميلتون «إعصار خطير للغاية» من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون بعد أن تم تصنيفه سابقا ضمن الفئة الخامسة، وهي الأعلى.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، على هامش اجتماع مع مستشاريه في البيت الأبيض لتقييم الاستعدادات إن الاعصار ميلتون قد يكون «أسوأ عاصفة تشهدها فلوريدا منذ قرن».

أخبار ذات صلة
بلينكن يلغي رحلته إلى ألمانيا بسبب إعصار ميلتون
سلطات فلوريدا تدعو السكان إلى الجلاء جراء الإعصار ميلتون

ومن المتوقع أن يصل الإعصار، الذي يتجه من جنوب غرب إلى شمال شرق خليج المكسيك، إلى اليابسة في فلوريدا ليل الأربعاء الخميس.
قبل ذلك حذر المركز الوطني للأعاصير من توقع حدوث «أمواج مدمرة» و«عاصفة قاتلة» الثلاثاء على طول الساحل الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فلوريدا
إعصار
آخر الأخبار
نازح جريح مع طفله داخل خيمتهم في متنزه عين المريسة الساحلي بوسط بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 1.2 مليون تأثروا بالأزمة الحالية في لبنان
9 أكتوبر 2024
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة صور الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة و«يونيفيل»: التفاوض سبيل استعادة الأمن على جانبي الخط الأزرق
9 أكتوبر 2024
هاريس تؤدي التحية عند نزولها من طائرة الرئاسة في مطار لاغوارديا بنيويورك (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يقلص الفارق مع هاريس إلى 3 نقاط مئوية
9 أكتوبر 2024
فلسطينيون يسيرون أمام منزل أصيب بغارة إسرائيلية في مخيم البريج وسط غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بضربة إسرائيلية على مخيم للاجئين وسط غزة
9 أكتوبر 2024
مصر: إقامة دولة فلسطينية تفتح آفاقاً للسلام والتعاون بالمنطقة
الأخبار العالمية
مصر: إقامة دولة فلسطينية تفتح آفاقاً للسلام والتعاون بالمنطقة
9 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©