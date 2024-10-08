بالفيديو.. لقطات من الأقمار الاصطناعية لعين الإعصار "ميلتون"



أظهرت لقطات من الأقمار الاصطناعية عين الإعصار "ميلتون" من الفئة الرابعة والذي بلغت سرعته 155 ميلاً في الساعة قبيل أن يصل سواحل فلوريدا الأميركية.

وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن ميلتون «إعصار خطير للغاية» من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون بعد أن تم تصنيفه سابقا ضمن الفئة الخامسة، وهي الأعلى.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، على هامش اجتماع مع مستشاريه في البيت الأبيض لتقييم الاستعدادات إن الاعصار ميلتون قد يكون «أسوأ عاصفة تشهدها فلوريدا منذ قرن».

ومن المتوقع أن يصل الإعصار، الذي يتجه من جنوب غرب إلى شمال شرق خليج المكسيك، إلى اليابسة في فلوريدا ليل الأربعاء الخميس.

قبل ذلك حذر المركز الوطني للأعاصير من توقع حدوث «أمواج مدمرة» و«عاصفة قاتلة» الثلاثاء على طول الساحل الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية.