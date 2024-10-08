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لبنان يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار

نازحون عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا (أرشيفية)
9 أكتوبر 2024 01:34

بيروت (وكالات)

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أكدت الحكومة اللبنانية ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتطبيق النداء المشترك الفرنسي الأميركي لوقف فوري لإطلاق النار. وشدد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، خلال لقائه بعد ظهر أمس في مكتبه، رئيس الأركان الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق بحضور السفير الإيطالي في لبنان فابريتسيو مارتشيللي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتطبيق النداء المشترك الفرنسي الأميركي بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية من أجل وقف فوري لإطلاق النار. وأطلع سليم رئيس الأركان الإيطالي «على ما ترتكبه القوات الإسرائيلية من انتهاكات بحق الشعب اللبناني، ما يؤكد على النهج العدواني وعدم احترام القوانين الدولية والإنسانية». 
من جهته، أكد بورتولانو «استمرار دعم إيطاليا للبنان وجيشه لا سيما في الظروف التي تمر بها البلاد». يذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا أطلقتا نداء مشتركاً في 25 سبتمبر الماضي بدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوماً. 
وفي السياق، حذر وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي من أن وتيرة التصعيد الحالية في المنطقة تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذا المنعطف الخطير لسرعة وقف إطلاق النار والعدوان الحالي على لبنان. 
وأكد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان ضرورة العمل على الحيلولة دون التصعيد الإقليمي، وهو ما يتطلب بذل جهود حثيثة لخفض التصعيد وحث كافة الأطراف على ضبط النفس.

لبنان
وقف إطلاق النار
بيروت
إسرائيل
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
فرنسا
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