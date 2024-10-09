الأربعاء 9 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يطلق عملية الجسر الجوي الإنساني إلى لبنان

الاتحاد الأوروبي يطلق عملية الجسر الجوي الإنساني إلى لبنان
9 أكتوبر 2024 18:18

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن إطلاق عملية جسر جوي إنساني تتألف من ثلاث رحلات جوية من دبي ومدينة برينديزي الإيطالية تصل الأولى إلى بيروت في 11 أكتوبر.

وستنقل الرحلات المخزونات المملوكة للاتحاد الأوروبي بما في ذلك مواد النظافة والبطانيات ومجموعات المأوى في حالات الطوارئ، ومواد أخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي أنه يحشد جميع أدوات الاستجابة لحالات الطوارئ المتاحة له لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمة المستمرة في لبنان.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. محطات تاريخية في دعم الشعب اللبناني
«الأغذية العالمي»: 1.2 مليون تأثروا بالأزمة الحالية في لبنان

علاوة على ذلك، ومن خلال آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية، يتم تسليم المساعدات من إسبانيا وسلوفاكيا وبولندا وفرنسا وبلجيكا إلى بيروت منذ الأسبوع الماضي، مع نقل المزيد من المساعدات من اليونان في الأيام المقبلة وتمول المفوضية الأوروبية تكاليف نقل عمليات التسليم هذه وتكفل التنسيق السلس.

وتشمل الإمدادات التي تبرعت بها الدول الأعضاء الأدوية والمواد الطبية الضرورية لمساعدة الناس في لبنان الذين يفتقرون إلى الرعاية الصحية الطارئة، ولا سيما للنازحين قسراً.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
لبنان
آخر الأخبار
إعصار ميلتون يضرب فلوريدا برياح تهدد بهدم المنازل
علوم الدار
إعصار ميلتون يضرب فلوريدا برياح تهدد بهدم المنازل
اليوم 19:50
نوبل يحمي عرين ألمانيا أمام البوسنة
الرياضة
نوبل يحمي عرين ألمانيا أمام البوسنة
اليوم 19:37
حمدان بن زايد يتفقد عدداً من المشاريع الخدمية والترفيهية في مدينة غياثي
علوم الدار
حمدان بن زايد يتفقد عدداً من المشاريع الخدمية والترفيهية في مدينة غياثي
اليوم 19:36
الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزي في سقوط طائرة من القوة الجوية الكويتية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزي في سقوط طائرة من القوة الجوية الكويتية
اليوم 19:28
برعاية منصور بن زايد .. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد .. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي
اليوم 19:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©