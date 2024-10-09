الاتحاد الأوروبي يطلق عملية الجسر الجوي الإنساني إلى لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن إطلاق عملية جسر جوي إنساني تتألف من ثلاث رحلات جوية من دبي ومدينة برينديزي الإيطالية تصل الأولى إلى بيروت في 11 أكتوبر.

وستنقل الرحلات المخزونات المملوكة للاتحاد الأوروبي بما في ذلك مواد النظافة والبطانيات ومجموعات المأوى في حالات الطوارئ، ومواد أخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي أنه يحشد جميع أدوات الاستجابة لحالات الطوارئ المتاحة له لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمة المستمرة في لبنان.

علاوة على ذلك، ومن خلال آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية، يتم تسليم المساعدات من إسبانيا وسلوفاكيا وبولندا وفرنسا وبلجيكا إلى بيروت منذ الأسبوع الماضي، مع نقل المزيد من المساعدات من اليونان في الأيام المقبلة وتمول المفوضية الأوروبية تكاليف نقل عمليات التسليم هذه وتكفل التنسيق السلس.

وتشمل الإمدادات التي تبرعت بها الدول الأعضاء الأدوية والمواد الطبية الضرورية لمساعدة الناس في لبنان الذين يفتقرون إلى الرعاية الصحية الطارئة، ولا سيما للنازحين قسراً.