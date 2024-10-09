بوليفيا تنضم إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

لاهاي (وكالات)

انضمت بوليفيا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفق ما أعلنت المحكمة أمس.

وقبل بوليفيا، انضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى هذه القضية ضد إسرائيل.

وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضاً ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال «الإبادة الجماعية» أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان الوصول دون عوائق للمحققين المكلفين من الأمم المتحدة التحقق من صحة الاتهامات بالإبادة الجماعية.

لكن جنوب أفريقيا حضّت مذاك الحين مراراً المحكمة على التحرك بحجة أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.

وقالت بوليفيا في طلبها الذي أعلن أمس: «حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل مستمرة وقرارات المحكمة ما زالت حبراً على ورق بالنسبة إلى إسرائيل».