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الأمم المتحدة: 3 مخيمات فلسطينية في لبنان تأثرت بالقصف الإسرائيلي

نازحون بمخيم مؤقت على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت (أ ف ب)
10 أكتوبر 2024 01:02

بيروت (الاتحاد)

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن 3 مخيمات للاجئين الفلسطينيين تضررت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان.
وذكرت «الأونروا»، في بيان، أمس، أن مخيمات الفلسطينيين المتضررة من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان تقع حول مدن صيدا وصور وطرابلس.
وأشارت إلى أن موظفي «الأونروا» في صور نزحوا بسبب المخاطر الأمنية، وبالتالي توقفت معظم الأنشطة في المدينة مؤقتاً.
ولفتت إلى أن فلسطينيي 4 مخيمات للاجئين، 3 منها جنوب لبنان وواحد في العاصمة بيروت، اضطروا للنزوح بشكل كبير بسبب الهجمات.
وأفاد البيان بأن «الأونروا» افتتحت 11 مركز إيواء في لبنان بعد الغارات الإسرائيلية، ووصلت ثلاثة من هذه المراكز إلى طاقتها الكاملة.

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