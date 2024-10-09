الإمارات: حربا غزة ولبنان تبرزان ضرورة تعزيز الدولة الوطنية

أبوظبي، عواصم (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحرب في غزة ولبنان تبرز ضرورة تعزيز الدولة الوطنية وسيادتها الشاملة في العالم العربي، مشيرةً إلى أن هذه الأحداث تمثل دروساً مهمة وملهمة لتجاوز السنوات العصيبة التي مرت بها المنطقة، جاء ذلك فيما توالت الدعوات العربية والدولية إلى تكثيف الجهود للتوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار في البلدين.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «بمرور عام على الحرب المأساوية في غزة والحرب على لبنان الشقيق، تبرز ضرورة تعزيز ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها وسيادتها الشاملة في عالمنا العربي، بالتوازي مع ترسيخ حماية المدنيين محوراً رئيساً للسياسات وليس نتيجة لها».

وأضاف: «دروس مهمة تلهمنا لتجاوز السنوات العصيبة التي مرت بها المنطقة».

وفي سياق متصل، أكد الأردن ومصر، أمس، موقفهما الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وسفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية إلى التهدئة في المنطقة.

وأوضح أنه تم التشديد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري الذي يزيد من تعقيد الموقف، ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة.

دولياً، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس، من خطورة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، داعياً إلى تعزيز الجهود للحد من التصعيد.

وقال لامي في بيان: إن «الوضع حالياً في غاية الخطورة وإن أي تصعيد أو خطأ في الحسابات لا يصب في صالح أحد»، مشدداً على أهمية التوصل إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان؛ من أجل إتاحة المجال لمساعدة المدنيين المنكوبين، وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف أن «المملكة المتحدة تتقاسم مع البحرين والأردن شراكات متجذرة في مجالات الدفاع والتجارة والأمن التي أتطلع إلى البناء عليها».

إلى ذلك، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، الهجوم الإسرائيلي على لبنان بأنه «غزو»، قائلاً إنه «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبالٍ إزاء هذا الوضع»، وأعرب عن أسفه لعدم وجود توافق حول الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية خلال نقاش في البرلمان «من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبالٍ».