ترامب يرفض إجراء مناظرة ثانية مع هاريس

رفض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب الأربعاء بشكل نهائي المشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية ضدّ منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.



وكتب الرئيس السابق على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إنّه "لن تكون هناك مباراة إيّاب!"،



وكتب الملياردير الجمهوري هذا المنشور بأكمله بأحرف كبيرة، متّهما هاريس التي تشغل حالياً منصب نائبة الرئيس جو بايدن بأنّها ستواصل تطبيق نفس السياسات التي يطبّقها الرئيس الديموقراطي.



وأضاف ترامب "كامالا قالت بوضوح أمس إنّها لن تفعل شيئاً مختلفاً عما يفعله جو بايدن، لذا ليس هناك أي شيء للتناظر بشأنه".



وقبل أربعة أسابيع من الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل تبدو صورة المنافسة بين ترامب وهاريس ضبابية أكثر من أيّ وقت مضى.



ويقضي التقليد المتّبع في الولايات المتّحدة منذ عقود بتنظيم مناظرتين تلفزيونيتين بين مرشحي الحزبين الرئيسيين إلى الانتخابات الرئاسية.



