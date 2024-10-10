إعصار ميلتون يتجه نحو المحيط الأطلسي بعد أن خلف دماراً في فلوريدا

يغادر إعصار ميلتون، الذي ضعفت قوته ولكنه مازال خطيراً، ولاية فلوريدا الأميركية اليوم الخميس، بعد أن أدى لغمر الشوارع والمنازل بالمياه والإطاحة بالأشجار وأعمدة الكهرباء، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن الملايين.

وكان إعصار ميلتون قد ضرب الساحل الغربي لفلوريدا مساء أمس الأربعاء، وصنفت قوته على أنها من الفئة الثالثة، حيث كان يحمل رياحاً تسير بسرعة 193 كيلومتراً في الساعة، وفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير، قبل أن تتراجع قوته لدى مروره عبر القطاع الأوسط بالولاية الواقعة بجنوب غرب أميركا.

وبحلول صباح اليوم، تراجعت قوة الاعصار إلى الفئة الأولى، أثناء تحركه نحو المحيط الأطلسي، مصحوباً برياح سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة. ويواصل الإعصار في التسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة وفيضانات عارمة.

ومن المتوقع هطول أمطار بارتفاع يتراوح ما بين 20 و35 سنتميتراً على الأجزاء الواقعة بوسط وشمال شبه جزيرة فلوريدا اليوم.