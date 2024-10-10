الخميس 10 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تنشر بيانا بشأن قصف أسلحة أميركية الصنع في أوكرانيا

صواريخ "باتريوت"
10 أكتوبر 2024 21:22

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنّها قصفت أسلحة أميركية الصنع في أوكرانيا في هجوم أقرّت كييف بوقوعه لكنّها قالت إنه خلّف أضرارا طفيفة.
وقالت موسكو إنها قصفت منصّتي صواريخ "باتريوت" أميركية الصنع وأكدت كييف أنّ المنصتين ما زالتا قيد التشغيل.
وتعتمد كييف على منظومات دفاع جوي غربية، وبخاصة "باتريوت" وهي تدعو باستمرار إلى تزويدها بالمزيد من هذه الأسلحة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها ضربت "محطتين لإطلاق صواريخ باتريوت صنعتا في الولايات المتحدة" بالإضافة إلى محطة تحكم ومجموعة رادار تشكل جزءا من نظام "باتريوت".
وأشارت إلى أنّ الهجوم أصاب أيضا جنودا كانوا في المكان ومعدات عسكرية أخرى.
وتتألف بطارية "باتريوت" من عدة أجزاء بما في ذلك محطة تحكم مأهولة ومجموعة رادار للكشف عن التهديدات ومحطات الإطلاق التي تنقل الصواريخ وتوفر منصة للإطلاق.
كانت الوزارة أعلنت، في بيان سابق، أن قواتها أطلقت صاروخ "إسكندر" على موقع أوكراني لصواريخ "باتريوت" في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط)، في إشارة على ما يبدو إلى نفس الهجوم.
وأضافت الوزارة، التي نشرت مقطع فيديو تم تصويره من الجو يظهر انفجارات في حقول، أنّ "قاذفة باتريوت واحدة "دُمرت" و"قاذفة باتريوت أخرى تضرّرت".
من جهته، أكد يوري إغنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أنّ القصف "ألحق أضرارا ببعض المعدات فقط، ولم يدمّرها".
وأضاف "علاوة على ذلك، تواصل نفس وحدة باتريوت أداء مهام في المنطقة".
وتلقّت كييف أول دفعة من أنظمة باتريوت في أبريل العام الماضي، ولم تكشف عن العدد الكامل الذي بحوزتها اليوم.
وأعلنت روسيا، في يوليو الماضي، أنها دمّرت منصتين لإطلاق هذه الصواريخ.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تخطط لعقد قمة سلام بمشاركة روسيا
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية أوكرانيا
المصدر: وكالات
باتريوت
صواريخ باتريوت
قصف
أوكرانيا
آخر الأخبار
فيضانات تجتاح دولة جنوب السودان
الأخبار العالمية
مئات آلاف المتضررين جراء سيول في دولة جنوب السودان
اليوم 23:01
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي تبحث الهجرة
اليوم 22:51
شاب يتلقى جرعة من لقاح
الترفيه
"الصحة العالمية": اللقاحات تكافح مقاومة مضادات الميكروبات
اليوم 22:25
«الأبيض» يتعادل مع كوريا الشمالية في تصفيات «مونديال 2026»
الرياضة
«الأبيض» يتعادل مع كوريا الشمالية في تصفيات «مونديال 2026»
اليوم 22:23
أخياء غارقة جراء الإعصار "ميلتون" في فلوريدا
الأخبار العالمية
الإعصار "ميلتون" يغادر فلوريدا تاركا دمارا واسعا
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©