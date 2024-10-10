روسيا تنشر بيانا بشأن قصف أسلحة أميركية الصنع في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنّها قصفت أسلحة أميركية الصنع في أوكرانيا في هجوم أقرّت كييف بوقوعه لكنّها قالت إنه خلّف أضرارا طفيفة.

وقالت موسكو إنها قصفت منصّتي صواريخ "باتريوت" أميركية الصنع وأكدت كييف أنّ المنصتين ما زالتا قيد التشغيل.

وتعتمد كييف على منظومات دفاع جوي غربية، وبخاصة "باتريوت" وهي تدعو باستمرار إلى تزويدها بالمزيد من هذه الأسلحة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها ضربت "محطتين لإطلاق صواريخ باتريوت صنعتا في الولايات المتحدة" بالإضافة إلى محطة تحكم ومجموعة رادار تشكل جزءا من نظام "باتريوت".

وأشارت إلى أنّ الهجوم أصاب أيضا جنودا كانوا في المكان ومعدات عسكرية أخرى.

وتتألف بطارية "باتريوت" من عدة أجزاء بما في ذلك محطة تحكم مأهولة ومجموعة رادار للكشف عن التهديدات ومحطات الإطلاق التي تنقل الصواريخ وتوفر منصة للإطلاق.

كانت الوزارة أعلنت، في بيان سابق، أن قواتها أطلقت صاروخ "إسكندر" على موقع أوكراني لصواريخ "باتريوت" في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط)، في إشارة على ما يبدو إلى نفس الهجوم.

وأضافت الوزارة، التي نشرت مقطع فيديو تم تصويره من الجو يظهر انفجارات في حقول، أنّ "قاذفة باتريوت واحدة "دُمرت" و"قاذفة باتريوت أخرى تضرّرت".

من جهته، أكد يوري إغنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أنّ القصف "ألحق أضرارا ببعض المعدات فقط، ولم يدمّرها".

وأضاف "علاوة على ذلك، تواصل نفس وحدة باتريوت أداء مهام في المنطقة".

وتلقّت كييف أول دفعة من أنظمة باتريوت في أبريل العام الماضي، ولم تكشف عن العدد الكامل الذي بحوزتها اليوم.

وأعلنت روسيا، في يوليو الماضي، أنها دمّرت منصتين لإطلاق هذه الصواريخ.