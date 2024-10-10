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زامبيا تسجل أول إصابة بجدري القردة

مريض مصاب بمرض جدري القردة
10 أكتوبر 2024 21:30

أعلنت وزارة الصحة في زامبيا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة لكنها لم تكشف نوع السلالة.
كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في أغسطس الماضي، أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية للمرة الثانية خلال عامين، بعد تفشي سلالة جديدة من الفيروس في دول أفريقية عدة.
وأثارت السلالة الفرعية الثانوية (1بي) الجديدة حالة قلق على المستوى العالمي نظرا لأنها تنتشر على ما يبدو بسهولة أكبر من خلال المخالطة عن قرب.
واكتشف أول إصابة بمرض جدري القردة في زامبيا لرجل من تنزانيا عمره 32 عاما وصل إلى زامبيا في أوائل سبتمبر الماضي وتنقل في أنحاء زامبيا الواقعة في جنوب قارة أفريقيا وظهرت عليه أعراض مثل آلام العضلات والإرهاق والتهاب الحلق في الثاني من أكتوبر الجاري.
ويتلقى المريض العلاج في مركز صحي ريفي.
يسبب جدري القردة عادة أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا ويصاحبه ظهور بثور. وعادة ما يكون غير خطير ولكنه قد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

المصدر: وكالات
زامبيا
إصابة
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