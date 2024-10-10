روسيا تدلي ببيان بشأن الحضور إلى قمة بريكس

أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الخميس، أن من المرتقب أن يشارك 24 رئيس دولة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة مجموعة "بريكس" التي ستعقد في روسيا من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وقال يوري اوشاكوف المستشار الدبلوماسي للكرملين للصحافيين إن الدعوات إلى هذه القمة، التي ستعقد في قازان (الفولغا) "أرسلت إلى 38 دولة. وقد أكدت 32 منها مشاركتها بينها 24 ستكون ممثلة على مستوى القادة".

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة سيحضر القمة أيضا، في أول زيارة له إلى روسيا منذ أبريل 2022.

وأوضح أوشاكوف أن ثماني دول أخرى لن يكون تمثيلها على مستوى القادة.

وقال إن رئيسة بنك التنمية الجديد البرازيلية ديلما روسيف ستحضر أيضا.

وأكد المستشار الدبلوماسي أن "القمة في قازان يمكن أن تصبح أهم حدث دبلوماسي ينظم على الإطلاق في روسيا".

على هامش القمة، سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو عشرين من نظرائه الأجانب خلال لقاءات ثنائية، بحسب المصدر نفسه.