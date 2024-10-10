مئات آلاف المتضررين جراء سيول في دولة جنوب السودان

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، أنّ حوالي 893 ألف شخص تضرّروا في دولة جنوب السودان من الفيضانات الشديدة التي أدّت أيضا إلى تشريد أكثر من 241 ألف شخص.

وقال المكتب، في بيان "لا تزال الفيضانات تؤثر على الناس وتشرّدهم في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن "هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات تسبّبا في جعل 15 طريقا رئيسيا غير صالحة للاستخدام، ممّا أدّى إلى تقييد الوصول" إلى المنكوبين في البلد.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد تضرّر حوالي 893,000 شخص من الفيضانات في 42 مقاطعة.

ويعيش أكثر من 40% من المتضررين في ولايتي الوحدة وواراب شمالي البلاد، بحسب المصدر نفسه.

وقال المكتب الأممي إنّ أكثر من 241 ألف شخص من 16 مقاطعة نزحوا "من أجل العثور على مأوى في أماكن أعلى".