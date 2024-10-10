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«اليونيسف»: الاتفاق على هدن إنسانية في غزة

طفلة تتلقى التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة (من المصدر)
11 أكتوبر 2024 01:19

غزة (الاتحاد)

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التوصل إلى هدن في غزة لإكمال التطعيم ضد شلل الأطفال

قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، إنه تم الاتفاق على هدن إنسانية في غزة من أجل السماح بإكمال الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال التي تستهدف 590 ألف طفل دون العاشرة، وتبدأ في 14 أكتوبر.
وأضافت، في بيان، أنه «تم الاتفاق على هدن إنسانية في مناطق محددة، من المهم جداً أن تحترم جميع الأطراف هذه الهدن، فبدونها من المستحيل تطعيم الأطفال».
وقالت الأمم المتحدة إن الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي بدأت في الأول من سبتمبر، وصلت إلى هدفها المتمثل في تطعيم 90 بالمئة من الأطفال دون سن العاشرة. 
وتمت الحملة على مراحل على مدى أسبوعين في ظل هدن إنسانية بين إسرائيل و«حماس».

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