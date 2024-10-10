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700 عراقي يعودون من مخيّم «الهول» في سوريا إلى بلادهم

مخيم الهول (أرشيفية)
11 أكتوبر 2024 01:19

هدى جاسم (بغداد)

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عاد أكثر من 700 عراقيا  أمس، من مخيّم الهول في شمال سوريا الذي يؤوي أفراد عائلات عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي إلى العراق، وفق ما أفاد مصدر أمني.
وقال المصدر إن «706 أشخاص يؤلفون 181 عائلة عادوا من مخيّم الهول وأصبحوا في مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق».
ويضمّ مخيم الهول المكتظ الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية، أكثر من 43 ألف سوري وعراقي وأجنبي من 45 دولة على الأقل، بحسب أرقام إدارة المخيم، وجميع هؤلاء من أفراد عائلات عناصر في التنظيم المتطرف.
وسعياً للحدّ من العدائية التي قد تواجهها هذه العائلات عقب عودتها، يجري إيواء أفرادها أولاً في «مخيم الجدعة» حيث يخضعون لإجراءات وتدقيق أمني.

شمال سوريا
سوريا
مخيم الهول
العراق
داعش
قوات سوريا الديمقراطية
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