أوكرانيا تنفي قبول إيقاف النار مع روسيا

موسكو، كييف (الاتحاد، وكلات)

نفت القيادة الأوكرانية، أمس، تقريراً صحفياً قال إنها مستعدة لإيقاف إطلاق النار مع روسيا على طول امتداد الجبهة.

ونقلت وكالة «إنتر فاكس أوكرانيا» للأنباء عن مستشار الرئيس الأوكراني دميترو ليتفين قوله إن تقرير صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية حول استعداد كييف لإيقاف إطلاق النار على طول امتداد الجبهة مع روسيا «ليس صحيحاً».

وأكد ليتفين تمسك القيادة الأوكرانية بمعادلة السلام التي أعلنت عنها في خريف عام 2022 والمتمثلة بضرورة انسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية.

وأضاف أن «الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقوم في الوقت الحاضر بجولة أوروبية تنتهي اليوم في برلين وترمي إلى إقناع الحلفاء بما وصفه بخطة النصر في الحرب الدائرة منذ فبراير 2022».