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ترامب يهاجم هاريس ويستبعد نهائياً مناظرة ثانية معها

كامالا هاريس ودونالد ترامب
11 أكتوبر 2024 01:19

واشنطن (وكالات)

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رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكل نهائي المشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وضاعف هجماته ضدها في ولاية بنسلفانيا قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.
وكتب الرئيس السابق على منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» أنّه «لن تكون هناك مباراة إياب»، وذلك رغم اقتراح شبكتي «سي إن إن» و«فوكس نيوز» تنظيم منازلة تلفزيونية ثانية بين المرشّحين.
وفضّل الرئيس السابق مهاجمة هاريس أمام حشود مؤيديه في ولاية بنسلفانيا، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة شديدة في الانتخابات الرئاسية.
وقال خلال لقاء في سكرانتون، مسقط رأس الرئيس الأميركي جو بايدن: «إنها غير كفؤة، ولا يمكننا أن نثق بها، وهي غير قادرة على الإطلاق على أن تكون رئيسة»، كما وصف منافسه السابق بأنه رجل «مثير للشفقة وحزين».
وتابع «لقد عانت بلادنا من 4 سنوات من فيلم رعب مطلق، ولا يمكننا تحمل 4 سنوات أخرى»، مكرراً رؤيته القاتمة لـ«أميركا على حافة الهاوية».

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