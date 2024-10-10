الاتحاد الأوروبي يؤجل العمل بنظام مراقبة الحدود الجديد

قالت يلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن التاريخ المحدد لبدء النظام الجديد الخاص بمراقبة الحدود في التكتل، والذي يحمل اسم "نظام الدخول والخروج"، لم يعد ممكنا في 10 نوفمبر المقبل.

وأضافت يوهانسون، خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورج، أنه لا يوجد جدول زمني جديد.

وتابعت "آمل أن نتمكن من البدء في تطبيق النظام في أقرب وقت ممكن"، وفق تقييم قانوني مقرر.

وتم بحث إمكانية التطبيق التدريجي لـ:" نظام الدخول والخروج".

واجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج لبحث قضية الهجرة و"منطقة شينجن للتنقل الحر"، وبدء العمل بنظام مراقبة الحدود الجديد.

كانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أول من نشر تحذيرات من فرنسا وألمانيا وهولندا حول "نظام الدخول والخروج"، إلى جانب مخاوف من تعرض صناعة السفر لاضطراب كبير.

وقبل الاجتماع، أخبرت الدول الثلاث المفوضية الأوروبية بأن النظام الجديد ليس مستقرا بما يكفي بعد، وأن الاختبارات الوطنية المطلوبة لإدخال "نظام الدخول والخروج" لم يتم تنفيذها.

وأكدت يوهانسون، الخميس، أن فرنسا وألمانيا وهولندا هي الدول الثلاث التي أعلنت أنها غير مستعدة.