بايدن يدلي بأول تصريح بشأن الإعصار "ميلتون"

حث الرئيس الأميركي جو بايدن، السكان في فلوريدا على البقاء في أماكن آمنة في أعقاب الإعصار "ميلتون" الذي ضرب الولاية وخلف أضرارا جسيمة وقتلى.

وكتب بايدن، عبر منصة "إكس" الخميس: "إلى جميع من تضرر جراء إعصار ميلتون: أحثكم على البقاء في منازلكم وبعيدا عن الطرق".

وأضاف "تشكل خطوط الكهرباء، التي أطاحت بها الرياح والحطام وتآكل الطرق، ظروفا خطيرة".

وتابع قائلا: "المساعدة في الطريق، لكن إلى أن تصل، احتموا في أماكنكم حتى يعلن المسؤولون المحليون لديكم أن الخروج آمن".

ضرب الإعصار "ميلتون"، فلوريدا مساء الأربعاء-الخميس، كإعصار من الفئة الثالثة مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 193 كيلومترا في الساعة.

وأدى الإعصار إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل بينما انقطعت الكهرباء عن ثلاثة ملايين مشترك.

ومما يزيد من خطورة الإعصار "ميلتون" أن يأتي بعد أخته "هيلين" التي خلفت دمارا كبيرا في عدة ولايات بينها فلوريدا.