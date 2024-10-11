ترامب يعد بتقديم مساعدات "غير مسبوقة" بعد إعصار "ميلتون"

بعد أن ضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا الأميركية، ربط المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب الكارثة الطبيعية بأجندته السياسية.



وتحدث ترامب في مقطع فيديو نشر على تطبيق إكس الخميس عن عزيمة شعب فلوريدا، وأشاد بالحاكم رون ديسانتيس وألمح إلى أن مساعدة "غير مسبوقة" ستأتي تحت قيادته.



وقال ترامب في إشارة إلى نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر القادم: "نأمل أن يكون لديكم في 20 يناير رئيس يساعدكم حقاً ويساعدكم أكثر من أي وقت مضى، لأن المساعدة في طريقها إليكم".

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس المقبل في 20 يناير عام 2025.

و يشار إلى أن إعصار ميلتون تسبب في أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة وفيضانات عارمة، وأقتلع الأشجار وأعمدة الكهرباء مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 2.6 مليون منزل.