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أوباما يدخل على خط الحملة الانتخابية لدعم هاريس

أوباما يدخل على خط الحملة الانتخابية لدعم هاريس
11 أكتوبر 2024 08:33

 سيدعم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حملة كامالا هاريس الانتخابية عبر حشد الأصوات لصالحها في بنسلفانيا التي تعد من الولايات الحاسمة بالنسبة إلى نتيجة الاقتراع.

وسيدخل أوباما على خط الحملة الانتخابية في مدينة بيتسبرغ المعروفة بصناعة الفولاذ بعد يوم على إقامة منافس هاريس الجمهوري دونالد ترامب تجمّعات انتخابية في الولاية التي يعد الفوز فيها مهما للغاية.

وسيحضّ الرئيس السابق الديموقراطي الذي ما زال يتمتع بنفوذ قوي الناس على التصويت المبكر شخصياً أو بالبريد في وقت تسعى هاريس لجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات في السباق الذي تتقارب فيه النتائج إلى حد كبير بين المرشحين.



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المصدر: وكالات
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