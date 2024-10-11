الجمعة 11 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعصار "ميلتون" المدمر يتسبب بسقوط قتلى ويقطع الكهرباء عن الملايين

دمار في ولاية فلوريدا إثر مرور الإعصار "ميلتون"
11 أكتوبر 2024 13:19

شق الإعصار ميلتون طريقه إلى المحيط الأطلسي بعد أن قطع مساراً مدمراً عبر ولاية فلوريدا الأميركية تسبب في وقوع أعاصير ومقتل عشرة على الأقل وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص، لكن العاصفة لم تتسبب في مد كارثي كما كان يُخشى.

وقال رون دي سانتيس حاكم فلوريدا في إفادة صحفية إن الولاية تجنبت "أسوأ الاحتمالات" لكنه حذر من أن الأضرار لا تزال كبيرة.

وبدأ أن منطقة خليج تامبا نجت من العاصفة التي دفعت إلى إصدار التحذيرات الأكثر خطورة، رغم أن الجزر الحاجزة على طول الشاطئ جنوبي المدينة شهدت فيضانات واسعة النطاق.

أخبار ذات صلة
ترامب يعد بتقديم مساعدات "غير مسبوقة" بعد إعصار "ميلتون"
إعصار «ميلتون» يخلّف دماراً واسعاً في فلوريدا
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
فلوريدا
إعصار
آخر الأخبار
سلطان القاسمي يوجه بإعفاء دور النشر في فلسطين ولبنان والسودان من رسوم المشاركة في «الشارقة للكتاب»
سلطان القاسمي يوجه بإعفاء دور النشر في فلسطين ولبنان والسودان من رسوم المشاركة في «الشارقة للكتاب»
اليوم 14:41
القمة الوطنية حول الجرائم المالية تختتم أعمالها في أبوظبي
علوم الدار
القمة الوطنية حول الجرائم المالية تختتم أعمالها في أبوظبي
اليوم 14:22
«قناة بينونة» تكشف عن دورتها البرامجية الجديدة
الترفيه
«قناة بينونة» تكشف عن دورتها البرامجية الجديدة
اليوم 14:17
الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
علوم الدار
الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
اليوم 14:13
«استاد راشد» يستضيف إيران وقطر.. والاستقلال والنصر السعودي
الرياضة
«استاد راشد» يستضيف إيران وقطر.. والاستقلال والنصر السعودي
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©